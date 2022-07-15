İskeçe Müftüsü Ahmet Mete hayatını kaybetti

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İskeçe’nin Yassııören köyünde 1965 yılında doğan Ahmet Mete, İstanbul Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi’ni bitirmesinin ardından, önce Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden ve daha sonra Suudi Arabistan’daki Medine İslam Üniversitesi’nden mezun oldu. Batı Trakya Türklerinin 2007 yılında camilerde yaptıkları oylamayla İskeçe Müftüsü seçilen Ahmet Mete, geçen 15 yıl içinde Yunan mahkemeleri tarafından defalarca hapis cezasına çarptırıldı. Son olarak geçen yıl haziran ayında “kamu asayişini bozduğu” gerekçesiyle 15 ay hapse mahkûm edilmişti.

YUNANİSTAN TANIMIYOR

Kasım 20020’de ise kimliği meçhul şahıslar, Ahmet Mete’nin ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın asansörüne kırmızı boya ile hakaret ve ırkçı tehditler içeren yazılar yazmışlardı. Azınlıkların dini liderlerinin kendi atadığı müftüler olduğunu savunan Yunanistan, yıllardır Batı Trakya Türklerinin seçtiği müftüleri tanımıyor. Yunan devletinin atadığı tayinli müftüler ise Türk azınlık tarafından itibar görmüyor. Batı Trakya Türklerinin dava adamı Ahmet Mete’nin cenazesi bugün kılınacak ikindi namazından sonra, İskeçe’deki Aşağı Mahalle mezarlığında toprağa verilecek.

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ERDOĞAN’DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İskeçe Müftüsü Ahmet Mete için taziye mesajı paylaştı.

Erdoğan, Twitter’daki hesabından “İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete Hocaefendi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Merhum hocamızın ailesine, sevenlerine ve Batı Trakya’da yaşayan tüm kardeşlerime başsağlığı dileklerimi iletiyorum” mesajını paylaştı.

ŞENTOP’TAN DA MESAJ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yayımladığı taziye mesajında, “Batı Trakya davasının yılmaz savunucusu, hepimizin gönlünde ayrı bir yeri olan; İskeçe Seçilmiş Müftüsü kıymetli dostum Ahmet Mete’nin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Kendisine Cenab-ı Hak’tan rahmet, ailesine ve Batı Trakya’ya başsağlığı diliyorum” dedi.