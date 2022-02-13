Isıtıcı faciası

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Mahmut Abaramak (23) ve kuzeni Mustafa Adanmış (18) bundan 10 gün önce iş bulmak için Siirt’ten İstanbul’a gelmişti. Kuzenler, kalmak için bir ev bulana kadar Kağıthane Hamidiye Mahallesi’ndeki akrabalarına ait bir ofiste yaşamaya başladı. Kuzenler, aynı mahallede yaşayan Haşim Taşkın’la (53) tanışarak arkadaş oldu. Haşim Taşkın, geçen perşembe akşamı kuzenlerin yaşadığı ofise geldi. 3 arkadaş sohbet ederken üşüyünce piknik tüpüne bağlı ısıtıcıyı açtı.

GAZDAN ZEHİRLENMİŞLER

Dün sabah kuzenlerin akrabası olan işyeri sahibi ofise geldi. Kapıyı açtığında kuzenleri ve mahalleden tanıdığı Haşim Taşkın’ın cansız bedenlerini buldu. 3 kişinin cesetleri, polis ve sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Ofiste yapılan incelemede, 3 kişinin sohbet ederken ısınmak için açtıkları piknik tüpüne bağlı ısıtıcıdan sızan gazdan zehirlenerek öldükleri anlaşıldı.