İşinsanının 3 yıllık kâbusu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran Bretz mobilyanın kurucusu ve sahibi Özcan Ata’nın iddialarına göre, son 3 yıldır Okan Umut ve adamlarının cebir, tehdit ve yağmalamalarına maruz kalıyordu. Okan Umut ve adamları daha önce otomobilinin yolunu keserek kaza yapmasına neden oldu. Okan Umut bu olayın ardından silahı boynuna dayadığı Özcan Ata’nın üzerindeki paraya el koydu. Bu olayla ilgili yargılanan Okan Umut’a hakaret ve tehdit suçlarından ceza verildi.



Daha sonra Okan Umut bu kez de Özcan Ata’nın kaldığı oteli bastı. Özcan Ata polis eşliğinde otelden ayrılmak zorunda kaldı. Bir sonraki seferde ise Özcan Ata’ya otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırı düzenlendi. Özcan Ata 3 yerinden vuruldu. Okan Umut’a bu olaydan sonra ‘kemik kırılmasına sebebiyet verecek nitelikte silahla kasten yaralama’, ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından ceza verildi. Ancak ceza henüz kesinleşmediği için Okan Umut cezaevine girmedi.

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‘BÜYÜK TEHLİKE ARZ EDİYOR’

Okan Umut’un 3 yıldır ardı arkası kesilmeyen cebir, tehdit ve yağmalamaları nedeniyle müvekkilinin, ailesinin ve çalışanlarının can güvenliğinin tehlikede olduğunu suç duyurusu dilekçesinde belirten Özcan Ata’nın avukatı Salih Karataş, “Müvekkil ve ailesi hayatlarını ölüm tehlikesi olmadan rahat bir şekilde idame ettirememektedir. Müvekkilin canına kasteden, ısrarlı şekilde takip ederek 44 kez cep telefonunu arayarak huzurunu bozan ve son olarak işyerine silahlı saldırı düzenleyen Okan Umut’un tutuksuz olması büyük tehlike arz etmektedir. Müvekkil ve ailesinin şiddete uğrama tehlikesi bulunmaktadır. Tüm bu nedenlerle korunma tedbirlerinin verilmesini ve dava açılarak cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.