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İşinsanına 45 yıl istendi

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#Gürkan Renklidağ#İzmir#Taciz
İşinsanına 45 yıl istendi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 07:00

İzmir’de Z.K. (44) adlı kadın, kendisine cinsel saldırı ve cinsel taciz suçlarını işlediği gerekçesiyle, daha önce Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği başkanlığı da yapan işinsanı Gürkan Renklidağ (73) hakkında suç duyurusunda bulundu.

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İddianamede, Renklidağ’ın, çalışanı Z.K.’yi sürekli arayıp mesaj çekerek taciz ettiği belirtildi. Renklidağ’ın, Z.K.’ye ithafen “Çocuk yapmak istemiyor musun? Benden çıkan çocukları görüyorsun ikisi de çok güzel. Benden çocuk yap” dediği de iddianamede yer aldı.

45 YIL İSTEMİ

Savcı, Renklidağ için ‘zincirleme basit cinsel saldırı’, ‘hakaret’ ve ‘zincirleme cinsel taciz’ suçlarından 45 yıla kadar hapis cezası istedi. İddianame, İzmir 28’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

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#Gürkan Renklidağ#İzmir#Taciz

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