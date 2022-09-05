İşinsanına 45 yıl istendi

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İddianamede, Renklidağ’ın, çalışanı Z.K.’yi sürekli arayıp mesaj çekerek taciz ettiği belirtildi. Renklidağ’ın, Z.K.’ye ithafen “Çocuk yapmak istemiyor musun? Benden çıkan çocukları görüyorsun ikisi de çok güzel. Benden çocuk yap” dediği de iddianamede yer aldı.

45 YIL İSTEMİ

Savcı, Renklidağ için ‘zincirleme basit cinsel saldırı’, ‘hakaret’ ve ‘zincirleme cinsel taciz’ suçlarından 45 yıla kadar hapis cezası istedi. İddianame, İzmir 28’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.