İsimleri farklı sonları aynı

Haberin Devamı

Çanakkale’de özel harekât polisi olarak görev yapan Mehmet Kanat (35), bayram ziyareti için eşi Kübra Kanat (32) ve teyzesinin oğlu Mesut Görgül (37) ile birlikte 14 Nisan’da babası Kadir Kanat’ın Balıkesir Manyas’taki evine gitti. Mehmet Kanat, daha önce aralarında husumet bulunan ve bayram nedeniyle barıştığı kuzeni Görgül ile birlikte alkol almaya başladı. Mehmet Kanat, iddiaya göre eşi Kübra Kanat’ın da kuzeni ile barışmasını istedi. Eşi buna karşı çıkınca, taraflar arasında tartışma çıktı. Kanat, tabancasıyla önce kuzeni Mesut Görgül’e ateş etti. Bacaklarına 5 kurşun isabet eden Görgül, kanlar içerisinde yere yığılırken, Kanat eşi Kübra Kanat’ı da vurup çenesine dayadığı silahla kendi yaşamına son vermeye çalıştı. Diğer aile bireylerinin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Başına 2 kurşun isabet eden Kübra Kanat, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mehmet Kanat’ın da durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Mehmet Kanat ile 3 yıllık evli olduğu öğrenilen Kübra Kanat, dün Manyas ilçesine bağlı Erecek Mahallesi’nde toprağa verildi.



KONUŞMA BAHANESİYLE BULUŞMA AYARLADI



Antalya Serik’te yaşayan Fatih Yılmaz (41), önceki gece 21.30 sıralarında, boşanmak isteyen eşi Nursel Yılmaz (38) ile konuşmak için kendilerine ait araziye gitti. Fatih Yılmaz, burada eşini boşanmaktan vazgeçirmeye çalıştı. Fatih Yılmaz, ikna edemediği Nursel Yılmaz’ı aracından aldığı av tüfeği ile göğsünden vurdu. Daha sonra yakınlarını arayıp “Hakkınızı helal edin” diyen Fatih Yılmaz aynı tüfeği kendine ateşledi. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Haberin Devamı

İncelemede Yılmaz çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Eşinden ayrılmak isteyen Nursel Yılmaz’ın yakınları tarafından daha önce de birkaç defa ikna edildiği, verdiği boşanma dilekçesini de geri aldığı öğrenildi. 2’si kız 3 çocuğu bulunan Fatih ve Nursel Yılmaz çiftinin dün öğle saatleri için psikolojik destek için randevu aldıkları da belirlendi. Çiftin cenazesi, Kuşlar Mahallesi Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi.

Haberin Devamı

Antalya Manavgat’ta ise Abdüsselam Abay (69) ile eşi Türkan Abay (66), önceki gece tartıştı. Büyüyen tartışmada Abdüsselam Abay, eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü. Abay, dün sabah İngiltere’de yaşayan oğlu E.A.’yı arayıp, “Anneni öldürdüm” dedi.

25 YERİNDEN BIÇAKLADI

Oğlunun ihbarı üzerine eve giden polis ekipleri, Türkan Abay’ı yatak odasında buldu. Türkan Abay’ın sol karın ve göğüs bölgesinde 17, yüzünde 3, boynunun sol kısmı ve sol kolunda 2’şer ve köprücük kemiğinde 1 olmak üzere 25 bıçak darbesi belirlendi. Gözaltına alınan Abdüsselam Abay çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.