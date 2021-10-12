İsim değişikliği nasıl yapılır E-Devlet detayları!

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İsim değişikliği için söz konusu başvurular e-Devlet aracılığı ile alınacak. E-Devlet ad soyad başvurusu yapmak isteyen kişiler, sistem girişini yaptıktan sonra aşağıdaki adımları izleyerek işlemlerini tamamlayabilecek. Peki, E-Devlet isim değişikliği nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

E-DEVLET İSİM DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?



Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak e-Devlet'e giriş yapın.



Ardından; arama kısmına "Ad ve Soyadı" yazdıktan sonra "İl / İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması" seçeneğine tıklayın.



Bu aşamada ise "Mobil İmza" veya "Elektronik İmza" onayınız gerekmekte. İstenen girişi yaptıktan sona başvuru ekranı açılacak.

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