Işılay Saygın kimdir, ne zaman öldü?

Işılay Saygın, 1946 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu olan Işılay Saygın, Buca İmar Müdürü, Buca Belediye Başkanı, Özel Şirkette İmar Planlama Danışmanı - XVII, XVIII, XIX, XX ve XXI inci Dönem İzmir Milletvekili - Türkiye Büyük millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı - Devlet, Çevre, Turizm Bakanı görevlerinde bulundu.

Işılay Saygın, Türkiye’de kadın hakları, kadının toplumdaki yeri ve aile yaşantısının iyileştirilmesine dair çalışmaları ile adından söz ettirmiştir. Kadına dair birçok sosyal projeye katkı sağlamış ve ilgili kanun maddelerinin oluşturulup yasa haline getirilmelerinde katkı sağlamıştır.

Işılay Saygın; 4 Temmuz 2019'da, akciğerlerinden kaynaklanan bir rahatsızlıktan dolayı İzmir'de hastaneye kaldırıldı, solunum yetmezliği teşhisiyle hastanenin yoğun bakım servisine alındı. 27 Temmuz 2019'da tedavi gördüğü İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde vefat etti.