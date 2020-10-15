MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriIşılay Saygın kimdir, ne zaman öldü?
GeriGündem Işılay Saygın kimdir, ne zaman öldü?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 15.10.2020 - 16:40 | Son Güncelleme:

Işılay Saygın kimdir, ne zaman öldü?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Işılay Saygın kimdir, ne zaman öldü?
Abone Olgoogle-news

Turizm ve Çevre eski bakanı Işılay Saygın'ın geçen yıl 72 yayında yaşamını yitirmesini ardından mirasçılarının yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle açılan dava kapsamında bankadaki kasası açıldı. Peki, Işılay Saygın kimdir, ne zaman öldü? İşte Işılay Saygın’ın hayatıyla ilgili bilgiler…

Işılay Saygın, 1946 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu olan Işılay Saygın, Buca İmar Müdürü, Buca Belediye Başkanı, Özel Şirkette İmar Planlama Danışmanı - XVII, XVIII, XIX, XX ve XXI inci Dönem İzmir Milletvekili - Türkiye Büyük millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı - Devlet, Çevre, Turizm Bakanı görevlerinde bulundu.

Işılay Saygın, Türkiye’de kadın hakları, kadının toplumdaki yeri ve aile yaşantısının iyileştirilmesine dair çalışmaları ile adından söz ettirmiştir. Kadına dair birçok sosyal projeye katkı sağlamış ve ilgili kanun maddelerinin oluşturulup yasa haline getirilmelerinde katkı sağlamıştır.

Işılay Saygın; 4 Temmuz 2019'da, akciğerlerinden kaynaklanan bir rahatsızlıktan dolayı İzmir'de hastaneye kaldırıldı, solunum yetmezliği teşhisiyle hastanenin yoğun bakım servisine alındı. 27 Temmuz 2019'da tedavi gördüğü İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde vefat etti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle