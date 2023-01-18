‘İşgalci scooter’lara belediye acımadı

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İstanbul Kadıköy Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri dün sabah scooter operasyonunu başlattı. Uygunsuz olarak park edilen ve yaya geçişini engelleyen scooter’lar zabıta ekipleri tarafından toplanarak kamyonetlerle belediye tarafından belirlenen depolara götürüldü. Toplanıp depolara kaldırılan scooter’lar, Kabahatler Kanunu’na göre ceza kesildikten sonra sahiplerine iade edilecek.

‘KALDIRIM YAYALARA AİT’

Denetimlere katılan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ekiplerimiz kaldırımlardaki bütün scooter’ları toplayacaklar. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Biz Kadıköy’de yeni nesil olan bu mobilite araçlarının kullanılmasını kontrol altına alınmasını, kaldırım işgallerine son vermesini istiyoruz. Yayalara ait olan kaldırımda uygunsuz ve izinsiz bir şekilde gelişi güzel park edilmesine karşıyız. Bizim mücadelemiz kaldırımların sadece yayaların kullanımına açılması yönündedir” dedi.

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‘OTOMOBİLLER AZALTILMALI’

Ulusal Mobilite Platformu’ndan yapılan açıklamada, “Tespitimiz, Kadıköy’de scooter sayısının ve bisiklet yollarının kilometresinin arttırılıp, trafikteki otomobil sayısının düşürülmesi gerektiğidir” denildi. Açıklamada platformun şu verileri paylaşıldı:

“Kadıköy’de son 3 yılda, en az 682 bin 246 tekil kişi elektrikli scooter kullandı ve toplamda en az 8 milyon 172 bin 83 kez yolculuk yapıldı. Kadıköy dünyada kişi başına düşen elektrikli scooter kullanımında dünyanın ilk sırasında ve bugüne kadar hiç ölümle kaza meydana gelmedi.”

‘KADIKÖY PİLOT İLÇE OLABİLİR’

MARTI’nın kurucusu Oğuz Alper Öktem de sosyal medya hesabından Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nı etiketleyerek, “Birlikte çalışarak emin olun Kadıköylüler için çok büyük işler yapabiliriz. Örneğin elektrikli arabalarımızı Kadıköy’de pilot kullanıma açabiliriz” mesajını paylaştı.