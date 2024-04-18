İşgal yıllarının gerçek olaylarıyla 100 yıl önceki İstanbul

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ALTI KARAKTER ALTI ÖNEMLİ GÜN

Fügen Ünal Şen, “Tut Elimden İstanbul, İstanbul’un işgal yıllarını anlatıyor. Ben İstanbul’un elinden tuttum. Aslında İstanbul’un elinden, yarattığım 6 karakter tuttu. Neden 6? Çünkü 6 Ekim 1923 İstanbul’un kurtuluş günü. Bu 6 karakterin yaşadığı 6 önemli gün var. Ondan sonra Sultanahmet mitingi gibi gelişen hikâyeler anlatılıyor. O dönemin en önemli olaylarına şahitlik eden, yaşayan karakterler gerçek karakterlerle el ele vererek İstanbul’un işgal günlerini yaşıyor. O dönemin mekân ve detayları 6 karakterin hayatında önemli bir şekilde yaşıyor” diyerek şöyle devam ediyor:

YANINDAN GELİP GEÇTİĞİMİZ MEKÂNLAR

“İstanbul’da yaşayanlar olarak yanlarından geçtiğimiz, unuttuğumuz, ne olduklarının çok da farkında olmadığımız mekânlar var. Örneğin Ataköy’deki Baruthane, Millet Bahçesi olarak açıldı. O dönem İngilizlerin silah deposuydu. Ya da Beyoğlu’nda öğretmenevi olarak kullanılan o dönemin Krocker Oteli. Otel, İngilizlerin istihbarat merkezi olarak kullanıldı. Alt katı da işkencehaneydi. Geçtiğimiz yıl işgalin 100’üncü yılını yaşadık. Bunu bir kez daha hatırlamak; insanlar üzerinden İstanbul’un işgal günlerini o dönemin insanı üzerinden yaşamak ve yaşatmak istedim. Umarım okur da bu duyguyla kitabı okur ve bu duyguyla o günlere gidebilir.”