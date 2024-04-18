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İşgal yıllarının gerçek olaylarıyla 100 yıl önceki İstanbul

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#İstanbul#Beyoğlu#Ataköy
İşgal yıllarının gerçek olaylarıyla 100 yıl önceki İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2024 07:00

1918’den 1923’e İstanbul’un işgal yılları... Sokaklarda İngiliz, Fransız, İtalyan, Yunan askerler; binalarda başka başka bayraklar. İngiliz hapishanelerinde kaybolan hayatlar, çetecilerin kol gezdiği sokaklar... Bir yanda işgalciler ama bir yanda ölümüne direnenler. Mitingler, Anadolu’ya cephane kaçırmaya çalışanlar, sürgünler, ertelenen aşklar... İşgal günlerinin gerçek olaylarını roman kahramanlarının tanıklıklarıyla anlatan gazeteci yazar Fügen Ünal Şen, yeni kitabı ‘Tut Elimden İstanbul’la okuru yüz yıl önceye götürüyor.

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ALTI KARAKTER ALTI ÖNEMLİ GÜN

Fügen Ünal Şen, “Tut Elimden İstanbul, İstanbul’un işgal yıllarını anlatıyor. Ben İstanbul’un elinden tuttum. Aslında İstanbul’un elinden, yarattığım 6 karakter tuttu. Neden 6? Çünkü 6 Ekim 1923 İstanbul’un kurtuluş günü. Bu 6 karakterin yaşadığı 6 önemli gün var. Ondan sonra Sultanahmet mitingi gibi gelişen hikâyeler anlatılıyor. O dönemin en önemli olaylarına şahitlik eden, yaşayan karakterler gerçek karakterlerle el ele vererek İstanbul’un işgal günlerini yaşıyor. O dönemin mekân ve detayları 6 karakterin hayatında önemli bir şekilde yaşıyor” diyerek şöyle devam ediyor:

YANINDAN GELİP GEÇTİĞİMİZ MEKÂNLAR

İstanbul’da yaşayanlar olarak yanlarından geçtiğimiz, unuttuğumuz, ne olduklarının çok da farkında olmadığımız mekânlar var. Örneğin Ataköy’deki Baruthane, Millet Bahçesi olarak açıldı. O dönem İngilizlerin silah deposuydu. Ya da Beyoğlu’nda öğretmenevi olarak kullanılan o dönemin Krocker Oteli. Otel, İngilizlerin istihbarat merkezi olarak kullanıldı. Alt katı da işkencehaneydi. Geçtiğimiz yıl işgalin 100’üncü yılını yaşadık. Bunu bir kez daha hatırlamak; insanlar üzerinden İstanbul’un işgal günlerini o dönemin insanı üzerinden yaşamak ve yaşatmak istedim. Umarım okur da bu duyguyla kitabı okur ve bu duyguyla o günlere gidebilir.”

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#İstanbul#Beyoğlu#Ataköy

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