Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayat pahalılığıyla mücadele mesajı: Bu kayıpları kısa sürede gidereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;
"HİÇ KİMSE BU MİLLETİN SIRTINI YERE GETİREMEZ"
1 Mayıs'ı kendi bayramım olarak da kabul ediyorum. Tershane işçilerimizle TÜRK-İŞ sendikamızın temsilcileriyle birlikte bu güzel 1 Mayıs akşamında iftar sofrasında buluşarak bu sevince ortak olmak istedik. Sizlerin nezdinde insanlığın Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük bir tatminsizlik bir karamsarlık hali aldı başını gidiyor. Halbuki elimizdeki şükredeceğiz sonra daha iyisi için çalışacağız. Bunun ne demek olduğunu en iyi siz işçi kardeşlerim bilir. Dünyamız bir krizi içinde çırpınırken, biz enerjimizi yatırıma, istihdama, üretime, ihracata yönlendirdik.
"SORUNLARI AŞARAK YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"
Eskiden emeksiz yemek olmaz derler. Emek yoksa o koskoca binalar inşa edilemez. Emek yoksa fabrika çarkları dönmez. Emek yoksa toprak işlenmez. Emek yoksa yol su elektrik hiçbiri olmaz. Bu anlayışla hükümetlerimiz döneminde çalışanların emeklerini almalarını sağlayacak adımlar attı. Türk ekonomisi bir süredir ciddi sınamalarda geçiyor. Bir kısmı iç dinamiklerden bir kısmı küresel nedenlerden kaynaklanan bu sorunları aşarak yolumuza devam ediyoruz. Tüm çalışanlarının maaşlarının asgari ücrete kadar olan kısmından gelir ve damga vergilerini kaldırdık. Devlet olarak çalışanlarımıza destek olmak için kendi gelirlerimizden vazgeçtik. Son 20 yılda asgari ücreti 20 kat artırmış olmamız elbette önemlidir ama emekçilerimizin çok daha fazla hak ettiği de bir gerçektir. Hükümete geldiğimizden beri en çok desteklediğimiz hususlardan biri de sendikalardır. Önümüzdeki dönemde de çalışanlarımızı ve işçilerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz.