İşçileri taşıyan minibüs devrildi: Uzman er Musa Düşkün hayatını kaybetti, 9 yaralı

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Kaza, saat 08.00 sıralarında Bayramiç ilçesinde Beşik köyü mevkisinde meydana geldi. Zeki Varol'un (47) kullandığı 17 HF 795 plakalı elma hasadına giden işçileri taşıyan içerisinde 12 kişinin bulunduğu minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından 9 yaralıyı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Suriye'de görev yapan ve izinli olduğu öğrenilen Uzman Er Musa Düşkün, tedaviye alındığı Bayramiç Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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Hastaneye gelen Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, Uzman Er Musa Düşkün'ün babası Hakkı Düşkün'e acı haberi verdi. Kazada yaralananların yakınları hastanenin önünde toplanırken, jandarma ve polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.