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AA
Haber Giriş: 15.10.2020 - 10:02 | Son Güncelleme:

İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

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İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
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Şanlıurfa'da işçi servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, fabrika işçilerini taşıyan Mustafa Uncu idaresindeki 63 S 0562 plakalı minibüs, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 10. kilometresinde akaryakıt istasyonuna girmek istediği sırada karşı yönden gelen Halil Sarıyıldız'ın kullandığı 06 LK 006 plakalı otomobille çarpıştı.

İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kazada yaralanan 15 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken yapılan incelemenin ardından kazaya karışan araçlar çekildi.

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