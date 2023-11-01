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İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 14 kişi yaralandı

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#Trafik Kazası#Kocaeli#Kaza
İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 14 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2023 10:57

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde işçi servisinin yol kenarında duran otomobile çarpması neticesinde meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı.

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Kaza, 06.30 sıralarında Şekerpınar Mahallesi D-100 kara yolu ile TEM Otoyolu bağlantı noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D idaresindeki 34 LDZ 775 plakalı işçi servisi, yol kenarında duran İ.C. hakimiyetindeki 34 DNJ 558 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil yol kenarındaki yeşillik alana devrildi. Kazada, 9 işçi, otomobildeki 3 kişi ve 2 sürücü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları çıkardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 14 yaralı, çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 14 kişi yaralandı

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#Trafik Kazası#Kocaeli#Kaza

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