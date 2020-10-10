İş yerinin çatısından düşüp öldü

Olay, dün Yeni Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Sağanak sonrası iş yerinin çatısındaki su birikintisini tahliye etmek ve olukları temizlemek için çıkan Mehmet Yayla, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Yayla’yı yaralı olarak Isparta Şehir Hastanesi’ne götürdü. Burada müdahale edilen Mehmet Yayla, kurtarılamadı.