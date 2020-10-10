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Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)
Haber Giriş: 10.10.2020 - 17:22 | Son Güncelleme:

İş yerinin çatısından düşüp öldü

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İş yerinin çatısından düşüp öldü
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ISPARTA’da sağanak nedeniyle iş yerinin çatısındaki su birikintisini tahliye etmek isteyen Mehmet Yayla, beton zemine düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, dün Yeni Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Sağanak sonrası iş yerinin çatısındaki su birikintisini tahliye etmek ve olukları temizlemek için çıkan Mehmet Yayla, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Yayla’yı yaralı olarak Isparta Şehir Hastanesi’ne götürdü. Burada müdahale edilen Mehmet Yayla, kurtarılamadı.

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