İş yerine silahlı saldırıda 14 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu! O anlar kamerada

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Olay, geçtiğimiz günlerde Erzin ilçesi Karamustafalı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan emlakçı dükkanında meydana geldi. İlçede emlakçılık yapan Volkan Kömür’e ait iş yerine aracıyla gelen bir kişi, silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırı esnasında iş yerinde bulunan Kömür’ün 14 yaşındaki oğlu, saldırıyı koltuğun arkasına yatarak yara almadan atlattı. Olayın şüphelisi Y.İ. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Silahlı saldırı anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yerinin camına 5 kurşun isabet eden Volkan Kömür, olayı gerçekleştiren şahısla herhangi bir husumeti olmadığını belirterek, “Olay dün saat 13.00 sularında meydana geldi. Bir arkadaşı ziyaret etmek için iş yerimi oğluma bıraktım. 150-200 metre mesafedeydim. Silah seslerini duyunca herkes gibi ben de dışarı fırladım. Baktım insanların benim iş yerime ait yere akın ettiğini gördüm. Olay yerine geldiğimde iş yerimin camına 5 kurşun isabet etmiş. Oğlumun ise dışarıda şok halinde oturduğunu gördüm. Ne oldu oğlum dediğimde, 'baba birileri geldi silahını doğrulttu ateş etti. Ben de korkudan koltuğun içine sakladım' dedi. Silahlı saldırıda bulunan şahsın daha sonra Y.İ. olduğunu öğrendim. Bu şahısla benim hiçbir husumetim yok. Neden yaptı anlamıyorum. İş yerime yapılan bu silahlı saldırı nedeniyle şikayetçiyim. Çocuğum ölümden döndü, itibarım sarsıldı” ifadesini kullandı.

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