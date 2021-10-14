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İş yerinde öldürdü, çevredekiler yakalayıp polise teslim etti

#Tekirdağ#Çorlu#Hasan Koyuncu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde konfeksiyon mağazası sahibi Hasan Koyuncu (33), iş yerine gelen Necati Ö. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Necati Ö., çevredekiler tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

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Olay, öğle saatlerinde bir konfeksiyon mağazasında meydana geldi. Koyuncu ile iş yerine gelen Necati Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada Necati Ö., üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp Koyuncu'ya ateş açtı. Vücuduna 3 mermi isabet eden Koyuncu, kanlar içinde yere yığıldı.

Silah sesleri üzerine iş yerine gelenler ise Necati Ö.'yü yakalayıp 150 metre uzaklıktaki Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürerek teslim etti. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Koyuncu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. İlçe Emniyet Müdürü Murat Tabak da olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu. Hasan Koyuncu'nun cansız bedeni, Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

İş yerinde öldürdü, çevredekiler yakalayıp polise teslim etti

 

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#Tekirdağ#Çorlu#Hasan Koyuncu

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