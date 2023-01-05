Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İş yerinde gaz sıkışması nedeniyle patlama

Güncelleme Tarihi:

#Patlama#Gaz Sıkışması#Diyarbakır
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2023 14:48

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir iş yerinde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Olay, saat 13.00 sıralarında Bağlar ilçesi Emek Caddesi’nde, 2 katlı GSM bayisi binasının üst katında meydana geldi. Bayide çalışanların dinlenme yeri olarak kullandıkları alanda, gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu. Patlamada içerideki Ahmet Arif A. yaralanırken, ikinci katın penceresi de kaldırıma düştü.

İş yerinde gaz sıkışması nedeniyle patlama

Patlamanın ardından adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yüzünden ve kollarından yaralanan Ahmet Arif A., ilk müdahalesinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de içeride inceleme yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Patlama#Gaz Sıkışması#Diyarbakır

BAKMADAN GEÇME!

Avrupada sıcak hava rekorlar kırıyor Türkiyede 2023 kışı nasıl geçecek 12 Ocaka dikkat

Avrupa'da sıcak hava rekorlar kırıyor! Türkiye'de 2023 kışı nasıl geçecek? '12 Ocak'a dikkat!'

#Hava Durumu
Pele onu yıllar evvel veliahtı ilan etmişti... Samimi bir iltifat genç bir futbolcunun hayatını nasıl değiştirdi

Pele onu yıllar evvel veliahtı ilan etmişti... Samimi bir iltifat genç bir futbolcunun hayatını nasıl değiştirdi?

#Pele
Gram altın bir kez daha rekor tazeledi Yükseliş devam eder mi Uzmanlar 2023 beklentilerini anlattı...

Gram altın bir kez daha rekor tazeledi! Yükseliş devam eder mi? Uzmanlar 2023 beklentilerini anlattı...

#Altın

BAKMADAN GEÇME!

Avrupada sıcak hava rekorlar kırıyor Türkiyede 2023 kışı nasıl geçecek 12 Ocaka dikkat

Avrupa'da sıcak hava rekorlar kırıyor! Türkiye'de 2023 kışı nasıl geçecek? '12 Ocak'a dikkat!'

#Hava Durumu
Pele onu yıllar evvel veliahtı ilan etmişti... Samimi bir iltifat genç bir futbolcunun hayatını nasıl değiştirdi

Pele onu yıllar evvel veliahtı ilan etmişti... Samimi bir iltifat genç bir futbolcunun hayatını nasıl değiştirdi?

#Pele
Gram altın bir kez daha rekor tazeledi Yükseliş devam eder mi Uzmanlar 2023 beklentilerini anlattı...

Gram altın bir kez daha rekor tazeledi! Yükseliş devam eder mi? Uzmanlar 2023 beklentilerini anlattı...

#Altın