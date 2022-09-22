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İş makinesinin lastiği patlayınca savrularak yaralandı

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#Samsun#Tekkeköy#Lastik
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2022 15:48

Samsun'da işçi Ali A. (21) şişirdiği iş makinesi lastiğinin bir anda patlaması sonucu savrulup yaralandı. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Tekkeköy ilçesi, 19 Mayıs Sanayi Sitesi’nde bulunan iş makinesi tamirhanesinde meydana geldi. Ali A., tamire getirilen iş makinesinin lastiğini şişirmeye başladı. Bu sırada lastik aniden patladı ve Ali A. savrularak yaralandı.

İş makinesinin lastiği patlayınca savrularak yaralandı
Yanında onarımda bulunan kişi ise yara almadan kurtuldu. Mesai arkadaşları tarafından çağırılan sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye kaldırılan Ali A. tedaviye alındı. Lastiğin patladığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

İş makinesinin lastiği patlayınca savrularak yaralandı

 

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#Samsun#Tekkeköy#Lastik

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