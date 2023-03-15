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İş insanından şantajla 10 bin dolar isteyen 4 şüpheli yakalandı

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#Iğdır#Şantaj#İş İnsanı
İş insanından şantajla 10 bin dolar isteyen 4 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2023 15:55

Iğdır'da, iş insanının müstehcen görüntülerini sosyal medyada paylaşacağını söyleyerek 10 bin dolar isteyen 4 kişi, suçüstü yakalanıp tutuklandı.

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Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde faaliyet gösteren 1 fabrikanın sahibi olan iş insanını arayan 1 kişi, elinde müstehcen görüntüleri bulunduğunu ve sosyal medyada paylaşacağını ileri sürüp, 10 bin dolar istedi. İş insanının şikayeti üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelinin H.T. olduğunu belirledi.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatan JASAT dedektifleri, 10 Mart'ta, H.T.'nin iş insanını arayıp 5 bin dolar vermesi halinde görüntüleri sileceğini, Iğdır merkez Emek Mahallesi'ndeki boş araziye gelmesini istediğini tespit etti. Sivil kıyafetli JASAT dedektifleri, H.T. ve yanındaki 3 şüpheliyi iş insanıyla para alışverişi sırasında yakaladı.

Yakalanan 4 kişinin evlerindeki aramalarda 4 cep telefonu, 1 USB flash bellek ele geçirildi. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.

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#Iğdır#Şantaj#İş İnsanı

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