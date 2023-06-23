İş insanına silahlı saldırıda 5 tutuklama

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Marmaris'te yaşayan müteahhit Muzaffer Özlü, geçen yılın aralık ayında evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Cumhuriyet Başsavcılığı, iş insanı Özlü’nün şans eseri yara almadan kurtulduğu olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, saldırıyı gerçekleştirdiğini belirlediği Seydi A.'ya (39), 5 kişinin de yardım ettiğini tespit etti. Muğla, İstanbul, Samsun ve Ağrı’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Seydi A. (39), Yılmaz H. (48), Ömer M.O. (22), Ramazan D. (45) ve Muharrem K. (55) tutuklanırken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.