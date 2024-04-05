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İş insanı aracında ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#İş İnsanı#Kocaeli#Reşat Mamik
İş insanı aracında ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2024 11:17

Kocaeli'nin Derince ilçesinde iş adamı Reşat Mamik evinden 50 metre uzaklıkta aracında ölü bulundu.

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Olay, Yavuz Sultan Mahallesi Berrin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat müteahhiti 53 yaşındaki Reşat Mamik'i, evinden 50 metre uzaklıkta otomobilinin içinde hareketsiz halde gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kilitli olan otomobilin kapılarını açtı. Ambulansa alınan ve kalp masajıyla hayata döndürülmeye çalışılan Mamik kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İş insanı aracında ölü bulundu

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#İş İnsanı#Kocaeli#Reşat Mamik

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