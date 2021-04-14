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Ahmet YEŞİLMEN / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 14.04.2021 - 10:56 | Son Güncelleme:

İş insanı Ali Rıza Gültekin'in ölümüyle ilgili davada duruşma öncesi arbede

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İş insanı Ali Rıza Gültekin'in ölümüyle ilgili davada duruşma öncesi arbede

İstanbul Beşikaş'ta 2018 yılında iş insanı Ali Rıza Gültekin'in öldürülmesine ilişkin İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci celsesi öncesinde taraflar ile güvenlik arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın devamında arbede yaşandı. Arbede güvenlik güçlerinin müdahalesiyle yatıştırıldı. Olay sonrasında duruşma, tanıkların dinlenmesiyle başladı.

İş insanı Ali Rıza Gültekinin ölümüyle ilgili davada duruşma öncesi arbede

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