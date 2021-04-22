İş dünyasını sarsan cinayet! Kızını öldürüp canına kıydı

Bahçeşehir’de dün meydana gelen olayda, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Faik Yılmaz’ın oğlu iş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızı Zeynep Yılmaz’ı öldürdü. 6 sayfalık mektup bırakan Yılmaz daha sonra tabancayla intihar etti.

Eve gelen Cüneyt Yılmaz’ın öğretmen eşi Serap Yılmaz kızı ve kocasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi. Polisin incelemesinin ardından baba ve kızının cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yakınları tarafından cenazeleri alınan baba ve kızı, bugün Büyükçekmece’de toprağa verildi.

Yılmaz’ın intihar öncesinde yazdığı 6 sayfalık mektup ise incelemeye alındı.

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