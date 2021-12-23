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İş arkadaşının başına pense fırlattı! İkisi de işten çıkarıldı

#Pense#Saldırı#Tuzla

Tuzla'da kurutma fırını imalatı yapılan işyerinde bir kişi, ısıtıcı önünde havlusunu kurutan mesai arkadaşının kafasına pense fırlattı, ardından yumrukladı. Yaralanan çalışan şikayetçi olurken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 16.00 sıralarında Tuzla'da meydana geldi. Kurutma fırını imalatı yapılan işyerinde çalışan Abdurrahman A. (60), ısıtıcının önünde havlusunu kurutmak isteyen Mesut Sağlam'a (24) 'Isıtıcıyı yavaş çevir' dedi. Bunun üzerine ısıtıcıyı zaten yavaş çevirdiğini söyleyen Sağlam, sandalyeye oturdu. İddiaya göre Sağlam'a yüksek sesle tekrar ikazda bulunan Abdurrahman A., kendisine cevap vermeyen ve arkası dönük bir şekilde oturan Mesut Sağlam'ın kafasına elindeki penseyi fırlattı ardından Sağlam'a vurmaya başladı. İkili arasında çıkan arbede diğer çalışanların araya girmesiyle son buldu.

İKİ ÇALIŞAN DA İŞTEN ÇIKARILDI

Başından yaralanan Mesut Sağlam, hastaneye giderek darp raporu aldı. Sağlam'a 4 gün iş göremez raporu verildi. Saldırıya uğrayan çalışan ardından polise giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Abdurrahman A.'yı evinden alarak polis merkezine getirdi. Abdurrahman A. alınan ifadesinin ardından karakoldan ayrıldı. İşyeri sahibi ise yaşanan olayın ardından Abdurrahman A. ve Mesut Sağlam'ı işten çıkardı.

İş arkadaşının başına pense fırlattı İkisi de işten çıkarıldı

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Başından yaralanan Mesut Sağlam, "Yaklaşık 4 aydır çalıştığım işyerinde abdest almıştım namaz saati gelmişti. Abdestimi aldıktan sonra havanın soğuk olması nedeniyle sobanın karşısında elimi, yüzümü, çorabımı, havlumu kurutuyordum. O esnada Abdurrahman adlı kişi yüzümü kurularken bir anda arkamdan karga burunlu penseyi attı. Uzun yıllardır lisanslı sporcuyum. Dövüş sporlarıyla uğraşıyorum. Ben istesem karşılık verebilirdim ama kimseye, büyüklerime karşı saygısızlık yapmadığım için yapmadım" dedi.

"KAFAMA SERT BİR ŞEKİLDE KISA MESAFEDEN PENSEYİ FIRLATTI"

Konuşmasına devam eden Sağlam, "Kafam bu duruma geldi. Ben beyin kanaması da geçirebilirdim. O an daha kötü şeyler de olabilirdi. Şikâyetçiyim. Ben de karşılık verebilirdim ama vermedim. Efendiliğimi, sakinliğimi korudum. Kafama penseyi attıktan sonra üstüme gelip beni darbetmeye çalıştı, itiş kakış oldu. Havlumu sobanın karşısında kuruluyordum. O da benim bildiğim işi bana söylüyordu. Sobayı yavaş çevir demişti. Ben de zaten sobayı yavaş çevirmiştim. Bunun üzerine oturdum ardından yüksek bir ses tonuyla diğer çalışanların da gazına gelmesi sonucu aynı şeyi yüksek sesle söyledi. Dinlemeyince kafama sert bir şekilde kısa mesafeden penseyi fırlattı" diye konuştu.

İş arkadaşının başına pense fırlattı İkisi de işten çıkarıldı

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Olay sonrası yaşananları anlatan Sağlam, "Olay yaşandıktan sonra ben Tuzla Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldım. Öğrendiğim bilgiye göre suçlu benmişim gibi işveren beni işten çıkardı. Darp gören, kafası yarılan şiddet gören benim ama beni işten çıkardılar. İki tarafı da, hem beni hem de darp eden kişiyi işten çıkardılar" dedi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, işyerinde yaşanan saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde elinde havluyla gelen Mesut Sağlam'ın ısıtıcıyı kendine doğru çevirdiği ve havlusunu kurutmaya başladığı, Abdurrahman A.'nın elindeki penseyi Sağlam'ın kafasına fırlattığı, ardından Sağlam'a vurmaya başladığı daha sonra diğer çalışanların çıkan arbedeyi ayırmaya çalıştığı görülüyor.

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#Pense#Saldırı#Tuzla

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