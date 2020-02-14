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DHA
Haber Giriş: 14.02.2020 - 13:35,Son Güncelleme:/

İş adamlarını 3 milyon dolar dolandırdı iddiası... Lüks araçlarla poz vermiş

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İstanbul'da gümrükten ihaleyle mal alacağını söyleyerek anlaştığı iş adamından 3 milyon dolar alarak ortadan kaybolduğu iddia edilen İran uyruklu Moosen R. M. (54) polis tarafından yakalandı. Şüphelinin son model araçlarla çektirdiği fotoğraflar dikkat çekti.

İstanbul polisine başvuran iş adamı A.N.A. birlikte iş yapmak vaadiyle kendisinden 3 milyon dolar aldığını iddia ettiği İran uyruklu Moosen R.M.'nin ortadan kaybolduğunu söyledi.

İş adamlarını 3 milyon dolar dolandırdı iddiası... Lüks araçlarla poz vermiş

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada Moosen R.M.'nin 2015 yılından bu yana Türkiye'de bulunduğu ve 3 farklı kimlik kullandığı tespit edildi. Polis yaptığı çalışmada şüpheli Moosen R.M.'yi gözaltına aldı.

İş adamlarını 3 milyon dolar dolandırdı iddiası... Lüks araçlarla poz vermiş

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ, SERBEST BIRAKILDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheli Moosen R.M. kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

Poliste işlemleri tamamlanan Moonsen R.M. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İş adamlarını 3 milyon dolar dolandırdı iddiası... Lüks araçlarla poz vermiş

 

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