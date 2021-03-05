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Gündem
DHA- AA
Haber Giriş: 05.03.2021 - 13:19 | Son Güncelleme:

Ünlü iş adamı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu'na FETÖ'den hapis cezası

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Ünlü iş adamı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu'na FETÖ'den hapis cezası

Gelen son dakika haberine göre, 'FETÖ üyeliği' suçundan yargılanan Mubariz Gurbanoğlu'na, "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 5 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, tahliyesine karar verdiği Gurbanoğlu'na adli kontrol şartı ve yurtdışı yasağı koydu.

'FETÖ üyeliği' suçundan yargılanan Mubariz Gurbanoğlu'na, "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 5 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, tahliyesine karar verdiği Gurbanoğlu'na adli kontrol şartı ve yurtdışı yasağı koydu.

MÜTALAADAN NOTLAR

Mütalaada, sanık Gurbanoğlu'nun, FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan Türk Rus Kültür Vakfının kurucusu ve geçici yönetim kurulu üyesi olduğu belirtilerek, sermaye ortağı olduğu Palmali isimli firma adına kayıtlı GSM hatları üzerinden yapılan incelemede, sanığın birçok örgüt mensubuyla iletişim kaydının mevcut bulunduğu kaydedildi.

Sanık hakkında yapılan açık kaynak araştırma tutanaklarında, Atlantic International School adlı okulun yönetim kurulunda sanığın isim ve fotoğrafının bulunduğu ifade edilen mütalaada, Atlantic International School hakkında yapılan açık kaynak çalışmalarında ise okulun FETÖ'ye ait olduğu yönünde bilgilerin elde edildiği aktarıldı.

Mütalaada, sanığın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen ile ilişki içinde olduğu ve birlikte Rusya'nın da yer aldığı yurt dışı seyahatlerinin bulunduğuna dair bilgiler üzerine açık kaynak çalışmalarının yapıldığı aktarılarak, FETÖ'nün Rusya'daki faaliyetleri ve paraların transfer edilme yollarına göre, Selman Gülen'in Rusya'daki Diyalog-Avrasya sorumlusu ve ajan olduğu suçlamasıyla sınır dışı edildiğine dair veriler elde edildiği kaydedildi.

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