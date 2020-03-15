MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Ünlü iş adamı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu gözaltına alındı
GeriEkonomi Son dakika... Ünlü iş adamı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu gözaltına alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 15.03.2020 - 11:47,Son Güncelleme:/

Son dakika... Ünlü iş adamı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu gözaltına alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Ünlü iş adamı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu gözaltına alındı
Abone Olgoogle-news

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında Palmali Grubu’nun kurucusu Azeri kökenli Mubariz Mansimov Gurbanoğlu FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Gurbanoğlu'nun kaldığı adreslerde arama yapıldı.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir FETÖ soruşturma kapsamında Palmali Grubu’nun kurucusu Azeri kökenli Mubariz Mansimov Gurbanoğlu gözaltına alındı. Palmali Grubu'nun kurucusu Azeri kökenli Mubariz Mansimov Gurbanoğlu gözaltına alındı. Gurbanoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında sabah saatlerinde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli işadamının adresinde arama yapıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle