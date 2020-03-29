İronik Ne Demek? İronik Nedir? İronik Tdk Kelime Anlamı

İroni kelimesi özellikle edebi metinlerde sıkça kullanılan sözcüklerden biridir. İki farklı anlam üzerinden kullanılan ironik kelimesi, gündelik yaşam içerisinde de yaygın olarak değerlendirilen sözcükler arasındadır. Bu yüzden pek çok insan ironik kelimesinin gerçek anlamını öğrenmek istemektedir.

İronik Ne Demek?

İronik kelimesini 2 farklı anlam üzerinden belirtmek mümkün. Bunlardan birincisi ‘gülmece’ olarak öne çıkıyor. İkinci anlamı ise bunun tam tersini kastetmektedir. Herhangi bir olay ya da biriyle dalga geçme anlamı taşır. Özellikle bir durum hakkında yorum yapılırken ironik kelimesi olayın ilgisine göre değerlendirilmektedir.

İronik Nedir?

İronik kelimesi anlam açısından kafa karıştırıcı bir sözcük olarak öne çıkıyor. Örneğin ele alınan bir durumun çok farklı neticeler kazanması olarak dile getirebilir. Bunu bir örnekle açıklamak daha doğru olacaktır. Bir kişinin herhangi bir gıda ürünü almak için markete gittiğinde, gıda ürün haricinde her şeyi alması ironik kelimesinin karşılığını verebilir.

İronik TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında ironik kelimesi bir durumun hedefinden saparak farklı sonuçlarla neticelenmesi anlamına geldiğini söylemek mümkün. Yukarıda verilen örnekte olduğu gibi herhangi bir amacın farklı durumlara yönelmesi olarak söylenebilir. Böyle zamanlarda ‘ironik bir durum’ cümlesi çok sık kullanılır.