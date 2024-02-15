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İrina’nın acısı

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Cihan Güler#Otomobil
İrina’nın acısı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2024 07:00

Ankara ile Bala ilçesi arasındaki yolda pazar günü Cihan Güler (41) yönetimindeki otomobil, aynı yönde giden Yıldırım A.’nın (48) kullandığı TIR’a arkadan çarptı.

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Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, araçtaki Ukraynalı anne İrina Güler, akrabası sürücü Cihan Güler ve kızı Bera Güler (10) yaralandı. İrina Güler’in kızı Meryem Güler ile kayınvalidesi Zülbiye Güler olay yerinde oğlu Tayyar Güler ise hastanede yaşamını yitirdi.

İrina’nın acısı

İrina Güler cenazede gözyaşlarına boğuldu.

2.5 AY ÖNCE EŞİNİ KAYBETTİ

Kazadan yaralı kurtulan Ukraynalı anne İrina Güler, çocukları Meryem ve Tayyar’ı, 2.5 ay önce pankreas kanserinden ölen babaları Cemil Güler’in mezarının yanında dün toprağa verdi. İrina Güler’in iş seyahati sırasında Ukrayna’da tanıştığı eşi Cemil Güler’in ölümünün ardından çevirmen olarak Mersin’de iş bulduğu, taşınmadan önce de çocuklarıyla eşinin mezarını ziyarete gittiği ve dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi. Öte yandan sürücü Cihan Güler ile kızı Berra Güler’in hastanede tedavileri devam ediyor.

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#Ankara#Cihan Güler#Otomobil

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