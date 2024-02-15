İrina’nın acısı

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Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, araçtaki Ukraynalı anne İrina Güler, akrabası sürücü Cihan Güler ve kızı Bera Güler (10) yaralandı. İrina Güler’in kızı Meryem Güler ile kayınvalidesi Zülbiye Güler olay yerinde oğlu Tayyar Güler ise hastanede yaşamını yitirdi.

İrina Güler cenazede gözyaşlarına boğuldu.

2.5 AY ÖNCE EŞİNİ KAYBETTİ

Kazadan yaralı kurtulan Ukraynalı anne İrina Güler, çocukları Meryem ve Tayyar’ı, 2.5 ay önce pankreas kanserinden ölen babaları Cemil Güler’in mezarının yanında dün toprağa verdi. İrina Güler’in iş seyahati sırasında Ukrayna’da tanıştığı eşi Cemil Güler’in ölümünün ardından çevirmen olarak Mersin’de iş bulduğu, taşınmadan önce de çocuklarıyla eşinin mezarını ziyarete gittiği ve dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi. Öte yandan sürücü Cihan Güler ile kızı Berra Güler’in hastanede tedavileri devam ediyor.