İrfan ne demek? İrfan nedir? İrfan TDK kelime anlamı

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İlim kelimesi ile sıkça kullanılan irfan kelimesi aslında ne anlama geliyor ve TDK tarafından bu konuda nasıl bir anlam yüklemesi yapılmış detayları ile inceleyelim.

İrfan Ne Demek?

İrfan kelimesi Arapçadan Türkçeye geçmiş olan kelimelerden birisidir. Arapçada ki عرفان 'bilme, öğrenme, pratik bilgi, usul ve örf bilgisi' ile عرف 'bildi, öğrendi, ayırt etti, tanıdı' anlamlarına gelen kelimelerinde meydana gelmiştir. Türkçede ilk defa yazılı olarak 1330 yılında Aşık Paşa tarafından yazılan Garip-name isimli eserde kullanılmıştır. O dönemlerde günlük hayatta sıkça kullanılan bir kelime olduğu tahmin edilse de Türkçe yazılı kaynaklarda irfan kelimesi ilk defa bu eserde görülür.

İrfan TDK Kelime Anlamı

Eskimiş bir kelime olan irfan Türk Dil Kurumu sözlükleri ve internet adresinde üç anlamda açıklama bulmuştur. Bunlar: 'anlama bilme', 'kültür', 'gerçeğe ulaştırıcı güçlü seziştir. Cümle içerisinde irfan kelimesinin kullanımına göre bu üç anlamdan bir tanesi tercih edilmelidir. Örneğin: 'O ilim, irfan sahibi birisidir' cümlesinde ki irfan kelimesi kültür anlamında kullanılmıştır. Türk Dil Kurumunun vermiş olduğu bu anlamlar dışında çeşitli alanlarda irfan kelimesi farklı anlamları da çağrıştırmaktadır.

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Özellikle ilahiyat ve tasavvuf alanlarında irfan kelimesine çok daha derin anlamlar yüklenmekte ve bu kelime üzerinden farklı çağrışımlar yapılmaktadır. Bu anlamda incelendiğinde irfan, ilahi bir güç tarafından kişiye verilen bilgi ve önsezi anlamlarını da taşıyabilmektedir.