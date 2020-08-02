İrem’in savaşı

İstanbul Gayrettepe’de 10 Mayıs 2019’da iddiaya göre, emlakçı Sinan Hacıgüvelioğlu (35), yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi İrem Uzer’e (23) kullandığı cip ile çarptı. Hacıgüvelioğlu, yanında bulunan iş arkadaşından, “Aracı ben kullanıyordum” demesini istedi. Arkadaşının kabul etmemesi üzerine aracın arka koltuğuna geçen Hacıgüvelioğlu, araçtan inerek kaza nedeni ile toplanan kalabalığa karıştı. Daha sonra tekrar araca binen Hacıgüvelioğlu, olay yerinden uzaklaşmak istedi. Polisin ‘Dur’ ihtarına uymayarak ve cipi polisin üzerine sürerek olay yerinden kaçtı. Yakalanarak tutuklanan Hacıgüvelioğlu hakkında, ‘görevi yaptırmamak için direnme’, ‘iftira’ ve ‘taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma’ suçlarından 2 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE

İddianamede İrem Uzer’in yanı sıra polis memuru Sinan Köse ile Hacıgüvelioğlu’nun iş arkadaşı Latif Kibar da mağdur olarak yer aldı. 2 ay tutuklu kalan Hacıgüvelioğlu, hâkim karşısına çıktığı ilk duruşmada tahliye edildi. Uzer, vücudundaki çok sayıda kırık sebebiyle iki ay yoğun bakımda kaldı. Konuşmakta, görmekte, yürümekte zorluk çekti. Olayın üzerinden 1 yılı aşkın süre geçmesine rağmen Uzer’in hem bedensel hem de psikolojik anlamda tedavisi devam ederken, hukuk mücadelesi de mahkemede sürüyor. Müvekkili Uzer’e destek veren Hasan Sınar, davanın temmuzda yapılan son duruşmasında, ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ kapsamında bilimsel verilere uygun kesin rapor alınmasını talep etti. Sınar, dosyaya gelen trafikçi bilirkişi raporunu da kabul etmediklerini belirterek, yeni bir rapor alınmasını istedi. Mahkeme, Uzer’in dosyada yer alan raporlarıyla bizzat sevk edilerek olay nedeniyle organ veya uzuv zaafı ya da kaybına uğrayıp uğramadığı konusunda kesin rapor alınmasına, dosyanın bir bütün halinde Adli Tıp Kurumu Trafik ihtisas Dairesi’ne gönderilmesine karar verdi.