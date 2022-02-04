İrem'in çığlığı: İşkence fotoğraflarıyla Instagram’dan yardım istedi

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ANKARA’da yaşayan sosyal medya fenomeni İrem Ay (28), önceki gün, boşandığı eşi Berkay Saner (29) tarafından psikolojik ve fiziki şiddete maruz kaldığını söyleyerek sosyal medya hesabından yardım istedi. İrem Ay yaşadığı şiddeti yansıtan üç kare fotoğraf da yayınladı. Fotoğraflardan birinde Berkay Saner, kesici bir aletle yaraladığı İrem Ay’ın başında bekliyor. İkinci fotoğrafta ise Berkay Saner yerde baygın yatan İrem Ay’ın başında gülerek selfie çekiyor. Üçüncü fotoğrafta ise Berkay Saner, İrem Ay’ın kanlar içindeki yaralı kolunu tutuyor.

‘ÇOK ACI ÇEKİYORUM’

Sosyal medya hesabından yayınladığı mesajlarında, uğradığı işkenceyi unutamadığını belirten İrem Ay şunları söyledi: “Ben susarsam, ‘susma ve korkma’ dediğim her kadın sindirilir ve susar. Korkmuyorum. Başkasının başına gelince ses çıkarmak kolayken kendi başına gelince utanıyor ve geri duruyorsun. Utanması gereken sen değilsin. Şiddetin her türlüsüne hayır. Bir de üstüne gülümseyerek selfie çekilenine. Çok acı çekiyorum. Acı çekmek ne demekmiş asıl şimdi anlıyorum. Acı çekmek bayılana kadar dayak yemek değildi. Ayaktaki cam kesiğine eczanede dikiş attırmak değildi. Asıl acı, kalbi baştan aşağı sancılara boğan, insanı sırrını kimselere anlatamadan ölmeyi arzulatan bir şeydi.”

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ANNESİ DE CİNAYET KURBANI

Sosyal medyada büyük infial yaratan görüntülerin ardından binlerce kullanıcı İrem’e destek mesajları attı. İrem’in kız kardeşi Dilan Ay da sosyal medya hesabından kadın cinayetine kurban giden annelerinin fotoğrafının altına, “Annemi kurban ettim ama kardeşimi etmeyeceğim. Zamanında annemi boğarak öldüren katili de paylaşmaya utanmıştım. Sanki benim bir ayıbım varmış gibi. Artık hiçbir şeyden korkmuyorum. İnceldiği yerden kopsun. Annemi kurban ettim ama kardeşimi etmeyeceğim. Herkes bunu böyle bilsin. Kardeşimi güçsüz ve yalnız sanarak hastalık/sapkınlık dolu fikirlerinizle uyguladığınız her davranışın cezasını yargıda çekeceksiniz. Biz utanmıyoruz yaşadıklarımızdan. Siz yaşattıklarınızdan utanın. Susmayacağız! Bana günlerdir kardeşimin neden hesabını kapattığını soruyordunuz. Cevabını şimdi vereyim; kendine gelmeye çalışıyordu. Artık eski eşi olan Berkay Saner tarafından uğradığı tüm fiziksel ve psikolojik şiddetin hesabını soracağız” dedi.

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MıAMı’YE KAÇTI İDDİASI

İrem Ay darp raporu aldıktan sonra Berkay Saner’den şikâyetçi oldu. İrem Ay’ın iddiasına göre eski eşi tüm sosyal medya hesaplarını kapatarak ABD’nin Miami kentine kaçtı.