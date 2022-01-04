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İrem Altuğ kimdir, nereli, kaç yaşında?

#İrem Altuğ#İrem Altuğ Kimdir#İrem Altuğ Filmleri
İrem Altuğ kimdir, nereli, kaç yaşında

İrem Altuğ, kariyeri ve hayatı ile merak ediliyor. Kariyeri boyunca pek çok film ve dizide rol alan İrem Altuğ, çok küçük yaşlarda kamera karşısına geçmiş ve ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Peki, İrem Altuğ kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

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İrem Altuğ 15 Eylül 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İrem Altuğ ilkokuldayken, bir derginin çocuk güzellik yarışmasında 7-12 yaş grubu içinde birinci seçildi. Sonra bir ajans ismini kaydetti ve çocukluk dönemi boyunca 40’a yakın reklam filminde oynadı. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünü bırakıp yurt dışında oyunculuk okumaya karar verdi. San Francisco Eyalet Üniversitesinde yine aynı bölümü bitirdi. Amerika'da kaldığı beş sene içerisinde 20 kısa, 3 uzun metraj bağımsız yapım filmde rol aldı. Sonra Türkiye’ye döndü Karılar Koğuşu, Eve Giden Yol filmleri ile Ihlamurlar Altında ve Şeytan Ayrıntıda Gizlidir adlı dizilerde yer aldı.

Sinema filmleri
Kirpi (Çiğdem) 2009
Melekler ve Kumarbazlar (Zeynep) 2009
Eve Giden Yol-1914 (İffet) 2006
Karılar Koğuşu 1989

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TV yapımları
Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (Zeynep) 2004
Ihlamurlar Altında (Feride) 2005
Vazgeç Gönlüm (Bahar) 2007
Kayıp Aranıyor (Asya) 2011
Aşk Ekmek Hayaller (Reyhan) 2013
Çember: Şehrin Günahları 2017
Çukur (Ayşe Koçovalı) 2017-2021

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