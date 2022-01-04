İrem Altuğ kimdir, nereli, kaç yaşında?

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İrem Altuğ 15 Eylül 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İrem Altuğ ilkokuldayken, bir derginin çocuk güzellik yarışmasında 7-12 yaş grubu içinde birinci seçildi. Sonra bir ajans ismini kaydetti ve çocukluk dönemi boyunca 40’a yakın reklam filminde oynadı. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünü bırakıp yurt dışında oyunculuk okumaya karar verdi. San Francisco Eyalet Üniversitesinde yine aynı bölümü bitirdi. Amerika'da kaldığı beş sene içerisinde 20 kısa, 3 uzun metraj bağımsız yapım filmde rol aldı. Sonra Türkiye’ye döndü Karılar Koğuşu, Eve Giden Yol filmleri ile Ihlamurlar Altında ve Şeytan Ayrıntıda Gizlidir adlı dizilerde yer aldı.

Sinema filmleri

Kirpi (Çiğdem) 2009

Melekler ve Kumarbazlar (Zeynep) 2009

Eve Giden Yol-1914 (İffet) 2006

Karılar Koğuşu 1989

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TV yapımları

Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (Zeynep) 2004

Ihlamurlar Altında (Feride) 2005

Vazgeç Gönlüm (Bahar) 2007

Kayıp Aranıyor (Asya) 2011

Aşk Ekmek Hayaller (Reyhan) 2013

Çember: Şehrin Günahları 2017

Çukur (Ayşe Koçovalı) 2017-2021