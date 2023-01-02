İranlı sahte polis, Fatih'te gerçek polisten kaçarken kaza yaptı

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Fatih’te 3 turistin dolandırıldığına dair ihbarda bulunması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, turistlerin dolandırıldığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelinin İran uyruklu S.T. olduğu belirlendi. Şüpheli S.T.’yi yakalamak için çalışmalarına devam eden polis, S.T.’nin araç kiraladığını tespit etti. S.T. aracıyla seyir halindeyken polis tarafından takip edildiğini fark etti. Bunun üzerine hızını arttıran S.T., kaçarken taksiye çarptı. S.T. daha sonra aracı yol ortasında bırakarak yaya olarak kaçmaya çalıştı ancak polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

S.T., emniyetteki işlemlerinin ardından ardından ‘polis süsü vermek suretiyle nitelikli dolandırıcılık, ‘resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan’ ve ‘trafik güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi’ suçlarından adliyeye sevk edildi. S.T. tutuklandı.