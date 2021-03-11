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Burçak BOZKUŞ - Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 11.03.2021 - 17:47 | Son Güncelleme:

İran'daki jet kazasında ölen Mina Başaran mezarı başında anıldı

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İran'daki jet kazasında ölen Mina Başaran mezarı başında anıldı

İRAN'da yaşanan jet kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı.

İran'da 11 Mart 2018'de meydana gelen uçak kazasında 7 kız arkadaşı ve 3 mürettebat ile birlikte hayatını kaybeden Mina Başaran, ölüm yıl dönümünde Eyüpsultan Göktürk'te bulunan mezarı başında anıldı. Evliliğine 1 ay kala, 28 yaşında hayatını kaybeden Mina Başaran'ı anma törenine, annesi Beril, babası Hüseyin, kardeşi Can Başaran'ın yanı sıra yakınları ve arkadaşları katıldı. Törende mezar başında Kuran-ı Kerim okundu. Dualar okunurken, Başaran'ın ailesinin gözyaşı döktüğü görüldü. Daha sonra aile yakınları taziyeleri kabul etti. Törene katılanlar Başaran'ın mezarına çiçek bıraktı.

Kazanın birinci yılında Mina Başaranın nişanlısı Murat Gezerden duygusal ilan
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