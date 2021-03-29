MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİran sınırında 90 güvercin ve 7 bin 632 kaçak sigara ele geçirildi
GeriGündem İran sınırında 90 güvercin ve 7 bin 632 kaçak sigara ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Harun AKSU/BAŞKALE (Van), (DHA)
Haber Giriş: 29.03.2021 - 09:35 | Son Güncelleme:

İran sınırında 90 güvercin ve 7 bin 632 kaçak sigara ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İran sınırında 90 güvercin ve 7 bin 632 kaçak sigara ele geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesinde, İran sınırındaki mahalledeki evde yapılan aramada, kaçak yollarla getirildiği belirlenen 90 güvercin ve 7 bin 632 kaçak sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Başkale Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin İran sınırında bulunan Esenyamaç Mahallesi'ndeki evde, yurda kaçak yollarla getirildiği belirtilen güvercin ve sigara bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Evde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 90 güvercin ve 7 bin 632 bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Güvercinler Milli Parklar ve Doğal Hayatı Koruma Müdürlüğü'ne teslim edilirken, kaçak sigaralar imha edildi. Ev sahibi A.D., gözaltına alındı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi