İran sınırında 90 güvercin ve 7 bin 632 kaçak sigara ele geçirildi

Başkale Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin İran sınırında bulunan Esenyamaç Mahallesi'ndeki evde, yurda kaçak yollarla getirildiği belirtilen güvercin ve sigara bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Evde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 90 güvercin ve 7 bin 632 bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Güvercinler Milli Parklar ve Doğal Hayatı Koruma Müdürlüğü'ne teslim edilirken, kaçak sigaralar imha edildi. Ev sahibi A.D., gözaltına alındı.

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