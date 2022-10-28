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Irak'ın yeni başbakanı Sudani göreve başladı

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#Irak#Muhammed Şiya Sudani#Irak Meclisi
Irakın yeni başbakanı Sudani göreve başladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2022 19:14

Irak Meclisi'nden güvenoyu alan Başbakan Muhammed Şiya Sudani, yeni görevine resmen başladı. Sudani hükümeti oylama öncesi açıkladığı program kapsamında, 3 ay içinde seçim yasasını değiştireceğini ve ülkede 1 yıl sonra erken seçime gidilmesini onaylayacağını açıkladı.

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Irak'ta dün meclisten güvenoyu alan yeni Başbakan Muhammed Şiya Sudani, görevine başladı. Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Sudani, selefi Mustafa el-Kazımi’den başkent Bağdat’taki Hükümet Sarayı'nda düzenlenen resmi törenle görevi devraldı.

Irakın yeni başbakanı Sudani göreve başladı

Irak Meclisinde dün düzenlenen oturumda yeni hükümet için güven oylaması yapılmış, ülkedeki seçimlerden bir yıl sonra kurulan yeni hükümet Meclisten güvenoyu almıştı.

IRAK’TAKİ YENİ HÜKÜMETİN GÖREV SÜRESİ 1 YIL OLACAK

Sudani hükümeti oylama öncesi açıkladığı program kapsamında, 3 ay içinde seçim yasasını değiştireceğini ve ülkede 1 yıl sonra erken seçime gidilmesini onaylayacağını açıkladı.

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Irakın yeni başbakanı Sudani göreve başladı



IRAK’TAKİ SİYASİ GERİLİM

Irak’ta geçtiğimiz yıl yapılan erken genel seçimlerin ardından hükümet kurma konusunda siyasi taraflar arasında uzlaşma sağlanamamış, seçimlerin galibi Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu milletvekilleri geçtiğimiz haziran ayında istifa etmişti. Sadr yanlılarının daha sonra meclisi işgal etmesi ile ülkede protestolar patlak vermiş ve meclis uzun süre toplanamamıştı.

Protestolar Sadr'ın 30 Ağustos'ta siyasetten çekildiğini duyurmasının ardından alevlenmiş, Bağdat’taki Yeşil Bölge ve çevresinde çıkan çatışmalarda 30 kişi hayatını kaybetmiş, 110 güvenlik görevlisi de dahil olmak üzere 700 kişi yaralanmıştı.

Bir yıl süren siyasi krizin ardından Irak meclisi tarafından Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Reşit, hükümet kurma çalışmalara hızlı başlamıştı. Mecliste yapılan yemin törenin ardında Reşit, Sadr Grubu dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu’nun adayı olan Sudani’yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

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#Irak#Muhammed Şiya Sudani#Irak Meclisi

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