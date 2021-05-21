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Gündem
ANKARA, (DHA)-
Haber Giriş: 21.05.2021 - 15:21 | Son Güncelleme:

Irak'ın kuzeyindeki mühimmat dolu mağara, kullanılamaz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonlarında tespit edilen mağaranın, içindeki mühimmat ile kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Bölgedeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara daha içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hâle getirildi" denildi.

Paylaşımda, kullanılamaz hale getirilen mağaranın görüntüleri de yer aldı.

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