Irak'ın kuzeyindeki mühimmat dolu mağara, kullanılamaz hale getirildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Bölgedeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara daha içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hâle getirildi" denildi.



Paylaşımda, kullanılamaz hale getirilen mağaranın görüntüleri de yer aldı.

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