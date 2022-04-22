Irak’a ‘Pençe-Kilit’ notası

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Ankara, Bağdat yönetiminin bu tutumundan duyduğu rahatsızlığı dün Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan Irak’ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarına hem sözlü olarak iletti, hem de yazılı bir nota verdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç konuyla ilgili soruya verdiği yanıtta, “Irak’ın egemenliği ve istikrarı açısından da tehdit oluşturan terör örgütünün varlığına son verilmesi yönündeki ısrarlı taleplerimize bugüne kadar Irak makamlarından arzu ettiğimiz karşılık maalesef alınamamıştır” dedi. Bilgiç yanıtında özetle “...Irak makamlarınca somut ve etkin adımlar atılmadığı ve PKK terör örgütünün Irak topraklarından ülkemize oluşturduğu ulusal güvenlik tehdidi sürdüğü müddetçe, ülkemiz BM Şartı’nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı temelinde gerekli önlemleri almaya devam edecektir.” ifadesini kullandı.