Irak’a dev çıkarma... PKK’yı birlikte süpürmek için Bağdat’a 4 teklif

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Ankara ile Bağdat arasında bir süredir terör örgütü PKK’yı Irak topraklarından temizlemek için devam eden görüşmeler büyük bir operasyona dönüşme aşamasında. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mart ayının ilk haftası yaptığı “Bu yaz Irak sınırımızla ilgili sorunları çözmüş olacağız” açıklamasının ardından temaslar hızlanıyor, yol haritası tamamlanmak üzere. İki ülke arasında terör örgütünün ortak tehdit olduğu yönünde varılan görüş birliği, Ankara’nın Irak topraklarını kendisine merkez olarak belirleyen terör örgütü ile mücadele stratejisinde önemli bir işbirliğini de beraberinde getirecek. Bu, Irak’la ilişkilerde yeni bir döneme işaret ederken, Türkiye’nin PKK’yla mücadelesinde de önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor.

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GÜVENLİK ZİRVESİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın iki ülke arasında aralık ayında Ankara’da yapılan Güvenlik Zirvesi’nin ikinci aşamasına katılmak üzere bugün Bağdat’ta olacak. Heyette İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu da yer alacak. Toplantıya ilişkin konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, “Askeri ve güvenlik işbirliği konusu temel madde olacak. Terörle mücadelede ortak bir anlayış geliştirilmesi ve bu konuda atılabilecek somut adımlar masada olacak” dedi.

ÇANTADA NELER VAR

Hürriyet’in edindiği bilgilere göre, daha önce iki ülke arasında PKK’yı Irak topraklarından temizlemek üzere varılan anlaşma sonrasında Ankara bu toplantıya şu somut ve etkili önerilerle gidecek:

1-ORTAK HAREKÂT MERKEZİ: İki ülke arasında ortak harekât merkezi kurulması.

2- ÜS BÖLGELERİ: Türkiye’nin Irak sınırındaki 30-40 kilometre arasında değişen derinliklerde üs bölgeleri kurulması.

3- GÜVENLİ ALAN: Hakurk, Metina, Zap ve Gara’nın güvenli hale getirilmesi ve güvenliğinin sağlanması.

4- SURİYE SINIR GEÇİŞLERİ: Irak-Suriye sınırında PKK/YPG unsurlarının geçişkenliğini azaltmak için somut adımlar atılması.

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Bu adımların atılmasıyla “Pençe Kilit bölgesi kilitlenecek” diye konuşan kaynaklar, örgütün son dönemde ağırlıklı olarak yuvalandığı Asos bölgesinin yanı sıra örgütün varlığı azalan Kandil bölgesine de hava operasyonlarının devam edeceğini belirtti.

SINIR HATTINI DENETLEDİ

- MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile Şırnak’a gitti. Helikopterle 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı’na geçen Güler, inceleme ve denetlemelerde bulundu, Irak’ın kuzeyinde devam eden operasyonlardaki son duruma ilişkin bilgi aldı. (ANKARA)

YENİ İPEK YOLU DA MASADA

-Irak Merkezi Hükümeti, ülkenin ekonomik olarak çehresini değiştirecek “Kalkınma Yolu Projesi”ne büyük önem veriyor. Yeni İpek Yolu olarak da tanımlanan Kalkınma Yolu güzergâhı Basra Körfezi’nden başlayarak Irak’ın en önemli kentlerinden geçerek Avrupa’ya ulaşıyor. İki ülke arasında 2023 yılında imzalanan Ankara Bildirisi’nin en önemli maddeleri arasında yer alan Kalkınma Yolu’nu destekleyenler arasında Birleşik Arap Emirlikleri de yer alıyor. Ancak PKK gibi terör örgütleri Irak topraklarından temizlenmedikçe Kalkınma Yolu’nun güvenli bir ticaret güzergâhı olması mümkün değil. Bu doğrultuda bugün Bağdat’ta yapılacak görüşmelerde bu konu da ele alınacak.

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SÜLEYMANİYE NE OLACAK

- Kuzey Irak’ta özellikle Süleymaniye’deki PKK yapılanması sorun olmaya devam ediyor. Bağdat görüşmelerinde bu konuda da görüş alışverişinde bulunulacak, Türkiye bu konuda güvenlik ve istihbarat kuruluşlarının koordinasyonunda yeni adımlar atacak.

12 YIL SONRA İLK ZİYARET ERDOĞAN NİSANDA IRAK’A GİDECEK

- İki ülke arasındaki temas trafiğinin en önemli aşaması ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir süredir planlanan Bağdat ziyareti olacak. Erdoğan 12 yıl sonra Bağdat’a bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaretle ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Cumhurbaşkanı’nın nisan sona ermeden Bağdat’ı ziyaret edeceğini belirtti. Bağdat’ta bugün yapılacak Güvenlik Zirvesi’nde Erdoğan’ın bu ziyaretinin ayrıntıları da ele alınacak.