İpek Kıraç kimdir kaç yaşında?

Suna Kıraç ve İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 29 Kasım 1984 tarihinde İstanbul’da doğdu.

Suna Kıraç ile İnan Kıraç’ın kızı ve Vehbi Koç ile Sadberk Koç’un dördüncü torunu olan İpek Kıraç, İstek Vakfı İlkokulu’nu bitirdikten sonra girdiği Vehbi Koç Vakfı Koç Özel Lisesi’nden 2002 yılında mezun oldu.

Annesi Suna Kıraç’ın ALS (amyotrofik lateral skleroz) hastalığına yakalanması nedeniyle üniversitede biyoloji okumaya karar verdi. ABD’deki Brown Üniversitesi’nde sürdürdüğü biyoloji öğrenimini 2007 yılında tamamladı. Bu sırada Harvard Üniversitesi’nde dünyanın sayılı ALS araştırma merkezlerinden birini yöneten Dr. Robert Brown’ın yanında bir ay süreyle ALS eğitimi gördü.

Kıraç, 2011 yılında Brown Üniversitesi’nden kamu sağlığı alanında yüksek lisans derecesi aldı.

Yönetici ve iş kadını. Başka görevlerinin yanı sıra, Koç Okulu Yönetim Kurulu başkanı, Koç Holding, Vehbi Koç Vakfı (VKV) ve Suna ve İnan Kıraç Vakfı Yönetim Kurulu üyesidir.

2012’den beri Kıraça Holding iştiraklerinden Sirena Marine AŞ’nin Yönetim Kurulu üyesi ve üst yöneticisi (CEO) olarak görev yapmaktadır.