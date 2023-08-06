×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İntikam için yakmış! Kovulan seyis kundaklamış

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Bakırköy#Veliefendi Hipodromu
İntikam için yakmış Kovulan seyis kundaklamış
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2023 07:00

Veliefendi Hipodromu önünde, aralarında yarış atlarının taşınmasında kullanılan kamyonetlerin de bulunduğu 6 araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Kundaklamanın, geçen sene işten atılan bir seyisin intikamı olduğu ortaya çıktı. Seyis gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İstanbul Bakırköy Veliefendi Hipodromu önüne park edilmiş haldeki yarış atı ve malzeme taşıyan 6 araçta önceki gece yangın çıktı. Alevler o kadar büyüktü ki hidopromdaki yeşillik alan ile bir binaya da sıçradı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Alevlerin birkaç noktada aynı anda başladığı tespit edildi.

İntikam için yakmış Kovulan seyis kundaklamış

Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kundaklamanın S.D. tarafından yapıldığını tespit etti.

Olayın terör saldırısı olabileceği ihtimali üzerine İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü devreye girdi. Polis ekipleri kamera görüntülerinden bir şüpheliyi tespit etti. Adının S.D. olduğu belirlenen şüpheli daha önce hidopromda seyis olarak çalışıyordu ve bir yıl önce işten çıkarılmıştı.

Haberin Devamı

İntikam için yakmış Kovulan seyis kundaklamış

Polis ekipleri S.D.’yi gözaltına aldı. S.D. yangını intikam almak için çıkarttığını söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Bakırköy#Veliefendi Hipodromu

BAKMADAN GEÇME!