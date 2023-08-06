İntikam için yakmış! Kovulan seyis kundaklamış

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İstanbul Bakırköy Veliefendi Hipodromu önüne park edilmiş haldeki yarış atı ve malzeme taşıyan 6 araçta önceki gece yangın çıktı. Alevler o kadar büyüktü ki hidopromdaki yeşillik alan ile bir binaya da sıçradı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Alevlerin birkaç noktada aynı anda başladığı tespit edildi.

Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kundaklamanın S.D. tarafından yapıldığını tespit etti.

Olayın terör saldırısı olabileceği ihtimali üzerine İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü devreye girdi. Polis ekipleri kamera görüntülerinden bir şüpheliyi tespit etti. Adının S.D. olduğu belirlenen şüpheli daha önce hidopromda seyis olarak çalışıyordu ve bir yıl önce işten çıkarılmıştı.

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Polis ekipleri S.D.’yi gözaltına aldı. S.D. yangını intikam almak için çıkarttığını söyledi.