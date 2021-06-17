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Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,(DHA)
Haber Giriş: 17.06.2021 - 14:12 | Son Güncelleme:

İntiharına engel olmak isteyen esnafı öldüren şüpheli adliyede

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İntiharına engel olmak isteyen esnafı öldüren şüpheli adliyede

GAZİANTEP'te, intihara kalkışan ve kendisine engel olmak isteyen Oktay Danabaş'ı (39) tüfekle ateş ederek öldüren Mehmet Y., emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.

Akkent Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Mehmet Y., otomobilinde pompalı tüfekle intihara kalkıştı. Bu sırada olayı fark eden market işletmecisi Oktaş Danabaş, yanına gittiği Mehmet Y.'yi ikna etmek istedi. Ancak, Mehmet Y.'nin ateşlediği tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Danabaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin linç etmeye kalkıştığı Mehmet Y., olay yerine gelen polislerce gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan ve Danabaş'ın tüfeği almak istediği sırada yanlışlıkla tetiğe dokunduğunu ve kazara ölüme yol açtığını öne süren Mehmet Y. işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'kasten adam öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.

İntihara engel olmak isterken yaşamını yitiren Oktay Danabaş, ise otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Karkamış İlçesinde toprağa verildi.

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