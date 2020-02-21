İntiharı önlemek isteyen polis bıçaklandı! Durumu ağır...
Mersin'de polis memuru Mehmet Ali Çetin, cadde ortasında elinde bıçakla intihar etmek isteyen Ali Çelebili'yi(19) engellemek isterken bacağından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Çetin'in durumunun ağır olduğu bildirildi.
İddiaya göre alkollü olan Ali Çelebili, elindeki bıçakla intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ikna çabaları sonuç vermeyince polis memuru Mehmet Ali Çetin, Çelebili'ye müdahale etmek istedi. Ancak bu sırada bacağından bıçaklanarak, yaralandı.
Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan ve ameliyat edilen polis memurunun durumunun ağır olduğu bildirildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle