MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİntiharı önlemek isteyen polis bıçaklandı! Durumu ağır...
GeriGündem İntiharı önlemek isteyen polis bıçaklandı! Durumu ağır...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Soner AYDIN/MERSİN (DHA)
Haber Giriş: 21.02.2020 - 17:00,Son Güncelleme:/

İntiharı önlemek isteyen polis bıçaklandı! Durumu ağır...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İntiharı önlemek isteyen polis bıçaklandı! Durumu ağır...
Abone Olgoogle-news

Mersin'de polis memuru Mehmet Ali Çetin, cadde ortasında elinde bıçakla intihar etmek isteyen Ali Çelebili'yi(19) engellemek isterken bacağından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Çetin'in durumunun ağır olduğu bildirildi.

İddiaya göre alkollü olan Ali Çelebili, elindeki bıçakla intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ikna çabaları sonuç vermeyince polis memuru Mehmet Ali Çetin, Çelebili'ye müdahale etmek istedi. Ancak bu sırada bacağından bıçaklanarak, yaralandı.

Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan ve ameliyat edilen polis memurunun durumunun ağır olduğu bildirildi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle