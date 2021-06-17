İntihardan vazgeçirdi, canından oldu
Gaziantep Akkent Mahallesi'nde iddiaya göre psikolojik sorunları olan M.Y., otomobilinin içerisinde pompalı tüfekle intihar etmek istedi.
Durumu gören market işletmecisi Oktay Danabaş (39), M.Y.’yi intihardan vazgeçirmek için konuşmaya başladı. M.Y. intihar edeceği tüfekle Oktay Danabaş'ı vurdu. Saçmaların isabet ettiği Oktay Danabaş yaşamını yitirdi.
Olayı görenlerin linç etmeye kalkıştığı M.Y., polis ekipleri tarafından öfkeli kalabalığın arasından çıkarılarak gözaltına alındı.
Kripto Para Piyasaları için Bigpara