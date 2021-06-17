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Gündem
Mustafa KANLI-Ahmet ATMACA/DHA
Haber Giriş: 17.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İntihardan vazgeçirdi, canından oldu

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İntihardan vazgeçirdi, canından oldu

Gaziantep Akkent Mahallesi'nde iddiaya göre psikolojik sorunları olan M.Y., otomobilinin içerisinde pompalı tüfekle intihar etmek istedi.

Durumu gören market işletmecisi Oktay Danabaş (39), M.Y.’yi intihardan vazgeçirmek için konuşmaya başladı. M.Y. intihar edeceği tüfekle Oktay Danabaş'ı vurdu. Saçmaların isabet ettiği Oktay Danabaş yaşamını yitirdi.

Olayı görenlerin linç etmeye kalkıştığı M.Y., polis ekipleri tarafından öfkeli kalabalığın arasından çıkarılarak gözaltına alındı.

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