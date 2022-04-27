İntihar oyunu tutmadı

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İstanbul Fatih’te bir tekstil firmasında çalışan Yalçın Narman (33) ve Fatma Narman (21) 4 yıl önce evlenmişlerdi. Bu evliliklerinden iki çocukları dünyaya geldi. Yalçın Narman geçtiğimiz pazar günü saat 16.00 sıralarında polisin ihbar telefonunu aradı, eşinin intihar ettiğini söyledi. Polisler eve gittiğinde Fatma Narman yatak odasının kapısında cansız olarak yatıyordu. Hem kalçasından hem göğsünden vurulmuştu. Yalçın Narman’ın kardeşi B.N. de polisler geldiğinde evdeydi. Yalçın Narman eve geldiğinde eşini yatak odasının kapısında yaralı olarak bulduğunu, yanında kendisine ait tabancayı gördüğünü söyledi. Tabancayı panik halde yerden aldığını ve şifonyerin çekmecesine koyduğunu anlattı. Fatma Narman’ın hem kalçasından hem de göğsünden kendisini vurması mümkün değildi. Yalçın Narman’ın silahı saklamaya çalışması da şüpheli bulundu. Polisler Yalçın Narman ve kardeşi B.N.’yi gözaltına aldı.



KRİMİNAL‘UZAKTAN ATIŞ’ DEDİ



Fatma Narman’ın cesedi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Evde bulunan tabanca, 2 boş kovan, 2 mermi çekirdeği ve bir gömlek parçası Polis Kriminal Laboratuvarı’nda incelemeye alındı. Kriminal, Fatma Narman’ın kurşun isabet eden kıyafetlerinde yanık ve barut artığı tespit edemedi. Bu, silahın intiharlardaki gibi vücuda bitişik halde değil uzaktan ateşlendiğini gösteriyordu. İntihar soruşturması bu delillerle bir anda cinayet soruşturmasına döndü.



SUSMA HAKKINI KULLANDI



Yalçın Narman, Emniyet’te kendisine sorulan sorulara yanıt vermedi, susma hakkını kullandı. Kardeşi B.N. ile birlikte sevk edildiği savcılıkta da sorulara cevap vermedi. Nöbetçi mahkeme Yalçın Narman’ı eşini öldürme suçlamasıyla tutukladı, B.N.’yi ise adli kontrol kararıyla serbest bıraktı.