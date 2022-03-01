İntihar mı, cinayet mi? Adli Tıp topu savcıya attı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
ABDden flaş açıklama: Uzun ve kanlı olacakABD'den flaş açıklama: Uzun ve kanlı olacak #Ukrayna
Putinin nükleer silah tehdidi ne anlama geliyor İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...Putin'in 'nükleer silah' tehdidi ne anlama geliyor? İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...#Nükleer Silah
Erdoğan duyurdu Elektrik tarifelerinde yeni düzenlemeErdoğan duyurdu! Elektrik tarifelerinde yeni düzenleme#Cumhurbaşkanı Erdoğan
40 saat sonra Kiev40 saat sonra Kiev#Kiev
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Montröyü kullanma kararındayızCumhurbaşkanı Erdoğan: Montrö'yü kullanma kararındayız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Yeni görüntüler geldi Rus ordusu bir adım daha yaklaştıYeni görüntüler geldi! Rus ordusu bir adım daha yaklaştı#ABD
Davutoğlu ile Babacan boşa kostaklanmıyormuşDavutoğlu ile Babacan boşa kostaklanmıyormuş#Davutoğlu
Zelenskinin en güçlü silahı telefonu Komedyenliği işe yaradı...Zelenski'nin en güçlü silahı telefonu! Komedyenliği işe yaradı...#Volodimir Zelenski
Savaş, öldürülenler mavi gözlü olunca mı kötüSavaş, öldürülenler 'mavi gözlü' olunca mı kötü#Ukrayna
Artık korumasanız mı sanki'Artık korumasanız mı sanki!'#Fenerbahçe
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı hesabı yatıyorKılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı hesabı yatıyor#Kılıçdaroğlu
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen el ele.... Sportif çiftBurak Özçivit ve Fahriye Evcen el ele.... Sportif çift!#Burak Özçivit
Deniz Çakır kalbinin kapılarını açtı... Romantik gecesiDeniz Çakır kalbinin kapılarını açtı... Romantik gecesi!#Deniz Çakır
Kieve kuşatmaKiev'e kuşatma#Ukrayna
İlk turdan sonuç yok Zelenski konuştu... Çizdiği tablo olumsuzİlk turdan sonuç yok! Zelenski konuştu... Çizdiği tablo olumsuz#RUSYA
HABERLERGündem Haberleri

İntihar mı, cinayet mi? Adli Tıp topu savcıya attı

#Aleyna Çakır#Ümitcan Uygun#Cinayet
İntihar mı, cinayet mi Adli Tıp topu savcıya attı

Aleyna Çakır adıyla bilinen Sema Esen’in şüpheli ölümüne ilişkin beklenen Adli Tıp Kurumu raporu dosyaya girdi. Raporda, “Ası fiilinin kendisi tarafından yapılmasının mümkün olduğu, ancak kesin bir değerlendirme yapılamadığı” belirtildi.

Haberin Devamı

Aleyna Çakır ismiyle bilenen Sema Esen’in (21) 3 Haziran 2020 tarihinde evinde bornoz kuşağıyla tavana asılı şekilde cansız bedeni bulundu. “İntiharcinayet mi?” tartışmasına neden olan şüpheli ölümle ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında genç kızın sevgilisi Ümitcan Uygun (28) ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

ADLİ TIP NETLEŞTİREMEDİ

Savcılık, genç kızın kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu’ndan yeni rapor aldırdı. Beklenen 17 Ocak 2022 tarihli rapor savcılık dosyasına gönderildi. Raporda, kişinin ası dışında travmatik tesirle ya da zehirlenerek öldüğünün tıbbi delilleri bulunmadığı belirtildi. 12 sayfalık raporda genç kızın ölümünün ası sonucu meydana gelmiş olduğu anlatılarak, “Kişinin vajinal yolla cinsel ilişkiye girmiş olduğu, mevcut verilerle sorulduğu üzere zorla cinsel saldırıya maruz kaldığının tıbbi delilleri bulunmadığı” ifade edildi. Raporda, “Ası fiilinin kişi canlı iken gerçekleşmiş olduğu” iddiasına ilişkin olarak “Kişinin ölümünün ası sonucu meydana gelmiş olduğu” değerlendirmesi yapıldı.

Haberin Devamı

Şüpheli ölümün intihar mı cinayet mi olduğu tartışmasına ilişkin olarak Adli Tıp Kurumu raporunda, “Sorulduğu üzere kişinin ölümüne neden olan ası fiilinin kendisi tarafından yapılmasının mümkün olduğu, ancak bu hususta kesin bir değerlendirme yapılamadığı, olayın oluş şeklinin adli tahkikat ile aydınlatılmasının uygun olacağı” belirtildi.

BAŞKA CİNAYETTEN TUTUKLU

Dosyanın şüphelisi Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır’ın darp edildikten sonra görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasına ilişkin davada geçen cuma günü toplamda 4 yıl 10 ay hapis cezası almıştı. Uygun, ayrıca Esra Hankulu (25) cinayetine ilişkin soruşturmada kasten öldürme suçundan tutuklu yargılanıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aleyna Çakır#Ümitcan Uygun#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

Zelenskinin en güçlü silahı telefonu Komedyenliği işe yaradı: Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm

Zelenski'nin en güçlü silahı telefonu! Komedyenliği işe yaradı: 'Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm!'

#Volodimir Zelenski
Putinin nükleer silah tehdidi ne anlama geliyor İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

Putin'in 'nükleer silah' tehdidi ne anlama geliyor? İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

#Nükleer Silah
Son dakika... Ukrayna savaşı nasıl sona erecek İşte Putinin önündeki 3 seçenek

Son dakika... Ukrayna savaşı nasıl sona erecek? İşte Putin'in önündeki 3 seçenek!

#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Zelenskinin en güçlü silahı telefonu Komedyenliği işe yaradı: Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm

Zelenski'nin en güçlü silahı telefonu! Komedyenliği işe yaradı: 'Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm!'

#Volodimir Zelenski
Putinin nükleer silah tehdidi ne anlama geliyor İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

Putin'in 'nükleer silah' tehdidi ne anlama geliyor? İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

#Nükleer Silah
Son dakika... Ukrayna savaşı nasıl sona erecek İşte Putinin önündeki 3 seçenek

Son dakika... Ukrayna savaşı nasıl sona erecek? İşte Putin'in önündeki 3 seçenek!

#Rusya