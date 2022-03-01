İntihar mı, cinayet mi? Adli Tıp topu savcıya attı

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Aleyna Çakır ismiyle bilenen Sema Esen’in (21) 3 Haziran 2020 tarihinde evinde bornoz kuşağıyla tavana asılı şekilde cansız bedeni bulundu. “İntihar mı cinayet mi?” tartışmasına neden olan şüpheli ölümle ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında genç kızın sevgilisi Ümitcan Uygun (28) ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

ADLİ TIP NETLEŞTİREMEDİ

Savcılık, genç kızın kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu’ndan yeni rapor aldırdı. Beklenen 17 Ocak 2022 tarihli rapor savcılık dosyasına gönderildi. Raporda, kişinin ası dışında travmatik tesirle ya da zehirlenerek öldüğünün tıbbi delilleri bulunmadığı belirtildi. 12 sayfalık raporda genç kızın ölümünün ası sonucu meydana gelmiş olduğu anlatılarak, “Kişinin vajinal yolla cinsel ilişkiye girmiş olduğu, mevcut verilerle sorulduğu üzere zorla cinsel saldırıya maruz kaldığının tıbbi delilleri bulunmadığı” ifade edildi. Raporda, “Ası fiilinin kişi canlı iken gerçekleşmiş olduğu” iddiasına ilişkin olarak “Kişinin ölümünün ası sonucu meydana gelmiş olduğu” değerlendirmesi yapıldı.

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Şüpheli ölümün intihar mı cinayet mi olduğu tartışmasına ilişkin olarak Adli Tıp Kurumu raporunda, “Sorulduğu üzere kişinin ölümüne neden olan ası fiilinin kendisi tarafından yapılmasının mümkün olduğu, ancak bu hususta kesin bir değerlendirme yapılamadığı, olayın oluş şeklinin adli tahkikat ile aydınlatılmasının uygun olacağı” belirtildi.

BAŞKA CİNAYETTEN TUTUKLU

Dosyanın şüphelisi Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır’ın darp edildikten sonra görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasına ilişkin davada geçen cuma günü toplamda 4 yıl 10 ay hapis cezası almıştı. Uygun, ayrıca Esra Hankulu (25) cinayetine ilişkin soruşturmada kasten öldürme suçundan tutuklu yargılanıyor.