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Interpol’ün aradığı otomobil Eskişehir'de bulundu

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#ESKİŞEHİR#Polis#Mahkeme
Interpol’ün aradığı otomobil Eskişehirde bulundu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2023 13:35

ESKİŞEHİR’de polis ekiplerince baskın yapılan 9 iş yeri, 2 depo ve 7 evde kaçak sigaralar ile sahte içkiler ele geçirildi. 18 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonda Interpol tarafından çalıntı kaydı bulunan ve Türkiye’ye yasa dışı yollardan getirildiği tespit edilen lüks otomobil de bulundu.

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçak sigara ve alkol hazırlayıp sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Bir süre takip edilen şüphelilere ait 9 iş yeri, 2 depo 7 eve baskın yapıldı. Polis ekiplerince yapılan aramalarda, 383 bin adet makaron olarak bilinen filtreli boş sigara kağıdı, 231 bin 980 adet sarılmış sigara, 136 kilo tütün, 625 şişe elektronik sigara likit aroması, 340 elektronik sigara, 526 kaçak elektronik eşya, 1930 sahte bandrol, 301 litre sahte alkollü içecek, 79 alkollü içecek yapımında kullanılan aroma kiti, 4 kompresörlü sigara sarma makinesi ele geçirildi. Operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

INTERPOL ARIYORDU

Polis ekiplerince yapılan incelemede şüphelilerden birinin kullandığı lüks otomobilin, Türkiye’ye yasa dışı yollarda sokulan ve Interpol tarafından Belçika'dan çalıntı olduğu gerekçesiyle arandığı ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor. (DHA)

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#ESKİŞEHİR#Polis#Mahkeme

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