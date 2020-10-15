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Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- 
Haber Giriş: 15.10.2020 - 20:30 | Son Güncelleme:

İnternetten 'koronavirüs test kiti' satanlara operasyon! Gözaltına alındılar...

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BURSA'da, internet üzerinden koronavirüs test kiti sattığı tespit edilen 4 şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin internet üzerinden koronavirüs test kiti satışı yaptığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 5 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskında P.A. (38), H.C.K. (23), Y.E.E. (30) ve U.A. (33) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise 69 adet koronavirüs test kiti ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

 

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