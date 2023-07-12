İnternet yüzünden z kuşağı spor yapmıyor

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16-84 yaş arasındaki katılımcılarla spora olan ilgileri bağlamında yapılan anketin sonuçları ise internetin olumsuz etkilerine işaret ediyor. Günde ortalama 344 dakikalarını internette geçiren gençlerin aktif spora katılım oranları da önceki nesillere göre düşmüş durumda. Gençler haftada sadece 2.7 gün ortalamasıyla spor yaparken, buna e-spor’un da dahil olduğu ifade ediliyor.

FUTBOL AÇIK ARA ÖNDE

Spor etkinliklerini daha çok 1950-1964 yılları arasında doğanlar izliyor. Ancak futbol her şeye rağmen kuşaklar arası en çok ilgi duyulan spor dalı oldu. Futbola ilgi duyanların oranı yüzde 44.19 olarak tespit edildi. Futbol, tüm yaş gruplarında atletizm, yüzme, motor sporları ve hentbolun önünde açık ara 1 numarada yer aldı.