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İnternet yüzünden z kuşağı spor yapmıyor

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#Z Kuşağı#İnternet Bağımlılığı#Z Kuşağı Spor
İnternet yüzünden z kuşağı spor yapmıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 07:00

ALMANYA’da yapılan bir araştırma, özellikle “Z kuşağı” olarak adlandırılan 1995-2010 yılları arasında doğan çocuk ve gençlerde spora ilginin giderek azaldığını ortaya koydu.

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16-84 yaş arasındaki katılımcılarla spora olan ilgileri bağlamında yapılan anketin sonuçları ise internetin olumsuz etkilerine işaret ediyor. Günde ortalama 344 dakikalarını internette geçiren gençlerin aktif spora katılım oranları da önceki nesillere göre düşmüş durumda. Gençler haftada sadece 2.7 gün ortalamasıyla spor yaparken, buna e-spor’un da dahil olduğu ifade ediliyor.

FUTBOL AÇIK ARA ÖNDE

Spor etkinliklerini daha çok 1950-1964 yılları arasında doğanlar izliyor. Ancak futbol her şeye rağmen kuşaklar arası en çok ilgi duyulan spor dalı oldu. Futbola ilgi duyanların oranı yüzde 44.19 olarak tespit edildi. Futbol, tüm yaş gruplarında atletizm, yüzme, motor sporları ve hentbolun önünde açık ara 1 numarada yer aldı.

 

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#Z Kuşağı#İnternet Bağımlılığı#Z Kuşağı Spor

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